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11:23   8 Ноября 2019
Весь мир

МИД КНР заявил, что китайские ракеты средней дальности не угрожают США

МИД КНР заявил, что китайские ракеты средней дальности не угрожают США

Китайские ракеты средней дальности не несут угрозы Штатам, если американские военные корабли не будут подходить близко к территории КНР. Об этом заявил глава Департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.

По мнению дипломата, возможности Пекина в области ракет среднего радиуса действия никак не влияют на стабильность ситуации. Чтобы не создавать проблем, американским кораблям не следует подходить близко к берегам Китая. 

«Наши ракеты находятся на нашей территории. Они не представляют угрозу для США, во всяком случае, если США не будут подводить свои корабли слишком близко к нашей территории», — подчеркнул Фу Цун.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #китай #ракеты #вооружение

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