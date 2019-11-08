МИД КНР заявил, что китайские ракеты средней дальности не угрожают США

Китайские ракеты средней дальности не несут угрозы Штатам, если американские военные корабли не будут подходить близко к территории КНР. Об этом заявил глава Департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.

По мнению дипломата, возможности Пекина в области ракет среднего радиуса действия никак не влияют на стабильность ситуации. Чтобы не создавать проблем, американским кораблям не следует подходить близко к берегам Китая.