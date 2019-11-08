Застройщики более полутора тысяч строящихся домов в РФ находятся на стадии банкротства, об этом заявил российский вице-премьер Виталий Мутко.

По его словам, властям региона необходимо ответственно работать с обманутыми дольщиками и достраивать проблемные дома. Как отметил Мутко, застройщики, которые находятся на стадии банкротства, строили 1,7 тысячи домов, поэтому достройка этих объектов также находятся под вопросом.

В июле 2019 года вступил в силу закон, согласно которому застройщики в РФ должны работать по эскроу-счетам, на которые будут складываться деньги дольщиков. Снимать средства со счетов можно лишь тогда, когда работы полностью завершены, а стройка сдана.