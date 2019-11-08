Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главный храм Вооруженных сил РФ получил первый купол

Главный храм Вооруженных сил РФ получил первый купол

 Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение диалога с НАТО

Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение диалога с НАТО
Три взрыва прогремели в центре Бишкека

Три взрыва прогремели в центре Бишкека

Украина обвинила Польшу в «экономическом геноциде»

Украина обвинила Польшу в «экономическом геноциде»
В ООН сообщили, что в Идлибе находятся более 10 тысяч террористов

В ООН сообщили, что в Идлибе находятся более 10 тысяч террористов

 Ель весом 14 тонн спилили в США для празднования Рождества

Ель весом 14 тонн спилили в США для празднования Рождества
Главный храм Вооруженных сил РФ получил первый купол

Главный храм Вооруженных сил РФ получил первый купол

 Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение диалога с НАТО

Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение диалога с НАТО
Три взрыва прогремели в центре Бишкека

Три взрыва прогремели в центре Бишкека

Украина обвинила Польшу в «экономическом геноциде»

Украина обвинила Польшу в «экономическом геноциде»
В ООН сообщили, что в Идлибе находятся более 10 тысяч террористов

В ООН сообщили, что в Идлибе находятся более 10 тысяч террористов

 Ель весом 14 тонн спилили в США для празднования Рождества

Ель весом 14 тонн спилили в США для празднования Рождества
11:17   8 Ноября 2019
Россия

Застройщики более полутора тысяч строящихся домов в РФ находятся на стадии банкротства

Застройщики более полутора тысяч строящихся домов в РФ находятся на стадии банкротства

Застройщики более полутора тысяч строящихся домов в РФ находятся на стадии банкротства, об этом заявил российский вице-премьер Виталий Мутко.

По его словам, властям региона необходимо ответственно работать с обманутыми дольщиками и достраивать проблемные дома. Как отметил Мутко, застройщики, которые находятся на стадии банкротства, строили 1,7 тысячи домов, поэтому достройка этих объектов также находятся под вопросом. 

В июле 2019 года вступил в силу закон, согласно которому застройщики в РФ должны работать по эскроу-счетам, на которые будут складываться деньги дольщиков. Снимать средства со счетов можно лишь тогда, когда работы полностью завершены, а стройка сдана. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #мутко #банкротство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...