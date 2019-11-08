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11:10   8 Ноября 2019
Россия

Дружившему с тигром Амуром козлу Тимуру хотят установить памятник

Дружившему с тигром Амуром козлу Тимуру хотят установить памятник

Директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев заявил, что козлу Тимуру, прославившему дружбой с тигром Амуром, планируют установить памятник. Животное скончалось во вторник, 5 ноября.

У звезды парка остановилось сердце, до этого он долго болел. Мезенцев в беседе с «360» добавил, что козла уже кремировали, а прах поместили в урну. Тимуру также хотят установить памятник.

«Надо какую-нибудь скульптуру сделать в память о легендарном животном. <…> В виде козлика», — заключил директор сафари-парка.

Монумент хотят поставить на территории парка.

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Автор: Арсений Аскольский
#памятник #козел тимур

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