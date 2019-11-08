Директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев заявил, что козлу Тимуру, прославившему дружбой с тигром Амуром, планируют установить памятник. Животное скончалось во вторник, 5 ноября.

У звезды парка остановилось сердце, до этого он долго болел. Мезенцев в беседе с «360» добавил, что козла уже кремировали, а прах поместили в урну. Тимуру также хотят установить памятник.

«Надо какую-нибудь скульптуру сделать в память о легендарном животном. <…> В виде козлика», — заключил директор сафари-парка.

Монумент хотят поставить на территории парка.