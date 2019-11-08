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11:00   8 Ноября 2019
Весь мир

Пекин не присоединится к переговорам Москвы и Вашингтона по разоружению

Пекин не присоединится к переговорам Москвы и Вашингтона по разоружению

Китай не присоединится к переговорам России и США по контролю над вооружениями. Однако Пекин готов сократить свой ядерный арсенал в разумных пределах. Об этом заявил глава Департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.

Дипломат считает, что, когда речь идет о ядерном разоружении, следует действовать прагматично. Кроме того, невозможно обеспечить мир, свободный от ядерного оружия, в один момент.

Фу Цун призвал Россию и США сократить свои ядерные арсеналы. 

«Эти арсеналы настолько больше, чем арсеналы других ядерных государств, что совершенно естественно, что именно эти две страны должны сокращать численность своих ядерных средств», — сказал он. 

По словам дипломата, очень важно, чтобы договор СНВ продолжал действовать. Также важно продолжать диалог, направленный на дальнейшее сокращение вооружений.

Подводя итог, Фу Цун подчеркнул, что Китай не уклоняется от выполнения собственных обязательств. Пекин готов сокращать ядерный арсенал до честных уровней.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #политика #китай #ядерное оружие

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