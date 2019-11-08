Американцы хотят превратить Гренландию в масштабный военный полигон, уверен аналитик

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик оценил последствия возможного приобретения Штатами Гренландии. Он побеседовал на эту тему с «Федеральным агентством новостей».

«Очевидно, что природные богатства Гренландии для США весьма важны, особенно на фоне прогнозируемых трудностей со снабжением мира пресной водой. Но геостратегическая роль этого северного острова — попытка использовать его против нашей страны — выглядит сейчас куда важнее», — считает собеседник.

Эксперт надеется, что Дания и само население ледяного острова не согласятся, чтобы Гренландия стала плацдармом для демонстрации боевой мощи Вашингтона. К тому же, в случае агрессии американцев он может стать целью для ответного удара.

«Американская Гренландия представляет большую угрозу для всего мира», — подчеркнул аналитик.

По его словам, регион в руках американцев в любое время может быть использована для военной авантюры, причем не обязательно, что она будет направлена против России.

«Размещение там военных баз США само по себе не ведет к делу укрепления мира на Земле, а то, что Трамп в случае покупки Гренландии это планирует — очевидно», — сказал он.

Остров может стать и объектом для проведения испытаний новых видов вооружения, которые могут нанести окружающей среде огромный вред. Здесь же можно организовать склады, хранилища, порты для военных судов с атомными реакторами и ядерными бомбами на борту.

«Для противодействия этому необходима активная общественная кампания — и не только в Дании и Гренландии, по всему миру. Общественное мнение должно заставить датские власти отказать Трампу в его опасных планах», — призвал Соловейчик.

Стоит отметить, что США заинтересованы в Гренландии еще со времен Второй мировой войны, в период которой ей управляли протекторы Штатов. Остров удобно расположен в Арктической зоне, что не может не радовать Америку. С 1951 года здесь находится американская авиабаза «Туле», а дозаправленные на ней самолеты могут спокойно долететь до российских Урала и Сибири.