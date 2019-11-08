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10:54   8 Ноября 2019
Россия

Страховщики предрекли миллениалам бедность и быструю смерть

Страховщики предрекли миллениалам бедность и быструю смерть

Эксперты американской компании по страхованию здоровья Blue Cross Blue Shield Association (BSBSA) выяснили, что миллениалы (поколение, родившееся с 1981 по 1996 год) теряют здоровье быстрее, чем предыдущее поколение.

В отчете страховщиков говорится, что миллениалы больше подвержены физическим заболеваниям — гипертонии или повышенному уровню холестерина, так и проблемам с психическим здоровьем. Эксперты выяснили, что с 2014 по 2017 год количество миллениалов, страдающих депрессией, выросло на 30%. Кроме того, 60% смертей в 2017 году среди людей в возрасте 25–29 лет произошли из-за самоубийств.

При этом специалисты считают миллениалов самым образованным поколением. Однако проблемы со здоровьем могу быть причиной их низкого дохода. Из-за болезней миллениалы могут пропускать работу или делать ее не очень продуктивно.

Сейчас это поколение занимает наибольшую долю населения и рабочей силы США — 35%. Эксперты выяснили, что миллениалы серьезно увеличат затраты на здравоохранение, что может отразиться не только на их личном доходе, но и на экономике страны в целом.

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Автор: Арсений Аскольский
#здоровье #поколение

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