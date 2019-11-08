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10:36   8 Ноября 2019
Россия

Школьница покончила с собой в Новосибирске

Школьница покончила с собой в Новосибирске

Школьница покончила с собой в Новосибирске. Об этом сообщает региональная прокуратура. 

Известно, что девочке 11 лет. Другие обстоятельства и причины трагедии не сообщаются. Прокуратура инициировала проведение проверки, в ходе которой установит, были ли нарушения со стороны сотрудников системы профилактики.

Напомним, в середине октября 2019 года в Новосибирске покончила с собой 15-летняя девочка, которая совершила самоубийство в школьном туалете. Ее пытались спасти школьницы, но она скончалась. Местные СМИ писали, что у погибшей было мало друзей, она страдала от депрессии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #прокуратура #чп #новосибирск

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