Школьница покончила с собой в Новосибирске. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Известно, что девочке 11 лет. Другие обстоятельства и причины трагедии не сообщаются. Прокуратура инициировала проведение проверки, в ходе которой установит, были ли нарушения со стороны сотрудников системы профилактики.

Напомним, в середине октября 2019 года в Новосибирске покончила с собой 15-летняя девочка, которая совершила самоубийство в школьном туалете. Ее пытались спасти школьницы, но она скончалась. Местные СМИ писали, что у погибшей было мало друзей, она страдала от депрессии.