Самые здоровые россияне живут в Ингушетии, сообщили в Росстате

Росстат впервые рассказал о количестве жителей России, которые ведут здоровый образ жизни, сообщил РБК 8 ноября.

В долю ведущих здоровый образ жизни специалисты относили россиян без вредных привычек, ежедневно употребляющих минимум 400 грамм фруктов и овощей, а также не более пяти грамм соли. К тому же, у него должна быть адекватная физическая активность. Что примечательно, употребление спиртных напитков допускается в размерах 168 грамм чистого этанола в неделю для представителей мужского пола и 84 грамм для представительниц женского.

Так, среди россиян здоровый образ жизни ведут 12 процентов, указали в Росстате. Самые здоровые граждане живут в Ингушетии, где их доля составляет почти половину. В пятерку первых также вошли люди Крыма, Адыгеи, Чувашии и Воронежской области.

В ведомстве добавили, что число соблюдающих ЗОЖ жителей России включили в Федеральный план статистических работ в конце прошлого года. Это было необходимо для исполнения национального проекта «Демография».