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10:24   8 Ноября 2019
Россия

Первые билеты на поезда в Москву и Петербург проданы в Крыму

Первые билеты на поезда в Москву и Петербург проданы в Крыму

Билетные кассы для поездов в Крым и из Крыма в Москву и Петербург заработали утром в пятницу, 8 ноября, на вокзалах полуострова. Первые несколько билетов уже проданы, рассказали в справочной службе вокзала Симферополя.

Ранее стало известно о старте продаж билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой части РФ на полуостров и обратно через мост в конце декабря 2019 года.

В частности, из Петербурга в Крым можно будет отправиться 23 декабря. Время в пути из Северной столицы составит 43,5 часа, поезд преодолеет  2741 километр. На полуостров из российской столицы первый поезд отправится на день позже. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.

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Автор: Арсений Аскольский
#крым #поезд #крымский мост

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