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10:38   8 Ноября 2019
Весь мир

Рябков заявил, что США ищут повод, чтобы избавиться от СНВ-3

Рябков заявил, что США ищут повод, чтобы избавиться от СНВ-3

Замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая в пятницу на 4-й Московской конференции по нераспространению, заявил, что Вашингтон намеренно тянет время и ищет возможность избавиться от Договора по сокращению наступательных вооружений (СНВ-3).

При этом Рябков отметил, Россия обеспокоена данной ситуацией, учитывая, что срок действия Договора о СНВ истекает в феврале 2021 года.

«Это последний из двусторонних инструментов в сфере контроля над стратегическими наступательными вооружениями наших государств», - добавил дипломат.

При этом Рябков напомнил, что Москва неоднократно заявляла о своей готовности серьезно заняться вопросами продления данного договора.

«В нынешних условиях продление ДСНВ - это, видимо, единственный разумный шаг, который позволил бы не допустить окончательной деградации ситуации в сфере стратегической стабильности», - отметил он.

Вашингтон же, по словам Рябкова, игнорирует озабоченность российской стороны и выглядит все это так, будто США намеренно тянут время и ищут повод, чтобы вслед за ДРСМД (Договором о ракетах средней и меньшей дальности) избавиться от ДСНВ.

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Автор: Александр Люблинский
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