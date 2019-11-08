ФСБ задержала двух финансистов ИГ* в Дагестане

ФСБ задержала в Дагестане двух человек, финансировавших ИГ* (запрещено в РФ). Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

Сотрудники ФСБ задержали двух человек, которые организовали ресурсное обеспечение деятельности международной террористической организации, в результате чего они собрали более 10 миллионов рублей для запрещенной террористической группировки. Известно, что собранные деньги преступники отправляли членам ИГ*.

В ходе обысков ФСБ изъяли у задержанных сотовые телефоны, чеки и платежные инструменты, а также другие документы и вещи, подтверждающие причастность к финансированию террористов. В ходе допроса подозреваемые признались, что обеспечивали ИГ* денежными средствами.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.