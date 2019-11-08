Зима в Москве будет «вишневой», обещают синоптики

Предстоящая зима в столице будет одной из самых теплых, спрогнозировали синоптики на сайте «Метеоновости» 8 ноября.

Как следует из пресс-релиза, средняя температура за три зимних месяца будет превышать норму более чем на четыре градуса. Специалисты называют такие мягкие зимы «вишневыми». В материале также отметили, что глобальное потепление уменьшает вероятность холодов в центральной России.

«В XXI веке их [холодных зим] было всего четыре. И все идет к тому, что в цветовой окраске будущих зим будет преобладать красный», — подчеркнули эксперты по погоде.

Стоит отметить, что за последнее 140-летие в Москве было зафиксировано всего сеть «вишневых» сезонов. Самой теплой оказалась зима 1960–1961 годов, когда средний температурный показатель был выше нормы на 4,9 градусов.