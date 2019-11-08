Сорос оплатил «расследование» портала ReBaltica о якобы вмешательстве Кремля в дела Латвии

Рижский портал ReBaltica.lv признал, что расследование о якобы «вмешательстве» Москвы в дела Латвии было проведено на деньги американского финансиста Джорджа Сороса. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Главный редактор портала Инга Спринге на своей странице в Twitter опубликовала материал о судьбе фонда Сороса «Открытое общество» (признан нежелательным в РФ) после смерти его основателя. В комментариях было отмечено, что организация спонсирует ReBaltica.lv.

При этом на странице портала во вкладке «О нас» говорится, что издание является некоммерческим. Но журналисты не скрывают, что получали деньги от Сороса.

«Да, мы брали деньги у Сороса, но только на зарплату. Мы сами решаем, на что тратить средства. В последний раз их (фонд) интересовало, будет ли вмешательство Кремля через соцсети. Мы следили за соцсетями», — сказала Спринге.

Судя по словам Спринге, издание работает еще и в угоду фонду Сороса, а деятельность портала имеет явный антироссийский характер.

«Расследование» ReBaltica.lv о «вмешательстве Кремля через соцсети» — не единственный материал, очерняющий Россию. Например, в 2012 году, когда в Латвии русский язык пытались сделать вторым государственным языком, ReBaltica.lv опубликовал статью с заголовком «Распространение демократии в Латвии в кремлевском стиле».