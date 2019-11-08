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9:42   8 Ноября 2019
Россия

Новые эмблемы разработали для сотрудников Росгвардии

Новые эмблемы разработали для сотрудников Росгвардии

Новые эмблемы разработали для сотрудников Росгвардии. Об этом сообщается в документе, размещенном на портале с правовыми актами. 

У сотрудников Росгвардии появятся два вида эмблем. Для ношения на форме будет использоваться изображение золотистого цвета, на котором есть круглый щит со скрепами и окантовкой, находящийся над мечами и лавровым венком. Второй знак разработан для погон и изображен в виде эмблемы войск национальной гвардии РФ, расположенной на груди двуглавого орла. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #росгвардия #общество

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