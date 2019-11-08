Новые эмблемы разработали для сотрудников Росгвардии. Об этом сообщается в документе, размещенном на портале с правовыми актами.

У сотрудников Росгвардии появятся два вида эмблем. Для ношения на форме будет использоваться изображение золотистого цвета, на котором есть круглый щит со скрепами и окантовкой, находящийся над мечами и лавровым венком. Второй знак разработан для погон и изображен в виде эмблемы войск национальной гвардии РФ, расположенной на груди двуглавого орла.