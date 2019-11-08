Немецкие депутаты призвали правительство Германии защитить от санкций США европейские компании, которые заняты в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

По словам представителей бундестага, этот проект является «незаменимым элементом энергоснабжения в Германии». Его реализация в первую очередь важна для Европы. Задержки ввода в эксплуатацию газопровода угрожают энергоснабжению Германии.

«Федеральное правительство должно вместе с другими европейскими странами подготовить меры, которые сделают санкции неэффективными», — сказано в обращении депутатов.

Кроме того, депутаты призвали правительство зарезервировать средства из Банка развития Германии на случай увеличения трат на строительство трубопровода и необходимой инфраструктуры.