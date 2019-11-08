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9:46   8 Ноября 2019
Весь мир

Немецкие депутаты призвали защитить «Северный поток — 2» от санкций США

Немецкие депутаты призвали защитить «Северный поток — 2» от санкций США

Немецкие депутаты призвали правительство Германии защитить от санкций США европейские компании, которые заняты в строительстве газопровода «Северный поток — 2». 

По словам представителей бундестага, этот проект является «незаменимым элементом энергоснабжения в Германии». Его реализация в первую очередь важна для Европы. Задержки ввода в эксплуатацию газопровода угрожают энергоснабжению Германии.

«Федеральное правительство должно вместе с другими европейскими странами подготовить меры, которые сделают санкции неэффективными», — сказано в обращении депутатов. 

Кроме того, депутаты призвали правительство зарезервировать средства из Банка развития Германии на случай увеличения трат на строительство трубопровода и необходимой инфраструктуры.

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Автор: Виктория Разумовская
#германия #энергетика #северный поток-2 #бундестаг

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