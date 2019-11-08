Шестьдесят человек эвакуировали в Томске из-за пожара в жилой многоэтажке

Об этом в пятницу, приводя данные Главного управления МЧС по региону, сообщает ТАСС.

Как отмечается, на пульт дежурного информация о пожаре поступила в 11.09 по местному времени (07.09 по московскому времени). Открытое горение наблюдалось на 16-м этаже дома, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

Прибывшие спасатели начали эвакуацию жильцов со второго по 16-й этаж из-за сильного задымления. Спустя час пожарные локализовали пожар на площади 90 квадратных метров. К настоящему моменту информации о жертвах или пострадавших в результате пожара нет.