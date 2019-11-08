Грабительская политика США в Сирии может спровоцировать полномасштабную войну

Военный эксперт Виктор Баранец считает, что кража США нефти в Сирии может стать причиной столкновений армий этих двух стран. В результате может начаться полномасштабный конфликт. Об этом пишет «НьюИнформ».

По словам эксперта, решение Трампа взять под контроль нефтяные ресурсы Сирии показывает «грабительское нутро американского империализма». При этом власти САР никогда не согласятся с тем, чтобы американцы контролировали эти территории. Тому небольшому количеству американских военных, которые сейчас находится в Заевфратье, не удастся удержать территории.

«Я думаю, что сирийцы смогут хотя бы если не умением, так количеством задушить эту американскую погань. Тем не менее, когда Трамп поймет, что он проигрывает, он призовет на помощь коалицию», — сказал Баранец.

Напомним, представитель Госдепа США ранее заявил, что нефть на севере Сирии, которая контролируется американцами и курдскими радикалами, добывается в интересах местных общин. Дипломат также добавил, что Белый дом не давал никаких указаний что-то делать с нефтяными полями.

При этом президент США неделей ранее допустил, что в Заевфратье могут прийти крупные американские компании, которые будут грабить нефтяные ресурсы Сирии.