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Эксперты уверены, что популяризация ряда профессий повысит спрос на строителей и горничных

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9:16   8 Ноября 2019
Россия

Эксперты уверены, что популяризация ряда профессий повысит спрос на строителей и горничных

Эксперты уверены, что популяризация ряда профессий повысит спрос на строителей и горничных

Эксперты уверены, что популяризация ряда профессий повысит спрос на строителей и горничных в России. В министерстве экономического развития ранее заявили, что в ближайшие три года увеличится спрос на профессии в сфере строительства, предприятий общественного питания и гостиничного бизнеса. 

Как заявил первый зампредседателя Комитета ГД по экономической политике Владимир Гутенев, рост некоторых сегментов экономики связан с повышением эффективности управления и сокращением инфляции в РФ. По его словам, это подтверждает и снижение ключевой ставки. По мнению эксперта, строительная индустрия получит спрос на стройматериалы и специалистов, а производственные мощности будут активно развиваться. 

Эксперты уверены, что популяризация ряда профессий повысит спрос на строителей и горничных

Кроме того, ожидается спрос на услуги гостиничного бизнеса к 2022 году, говорит Гутенев. Он уверен, что в России увеличился поток туристов из других стран, что и подталкивает к развитию этой сферы. Поэтому необходимо не только готовить хорошие кадры в этом бизнесе, но и строить отели. 

Директор Центра социализации и персонализации образования ФИРО РАНХиГС Наталья Тарасова уверена, что необходимо привлекать кадры из сопредельных государств и увеличивать квоты на мигрантов, а также расширять программы переобучения и повышения квалификации. 

«Каждый национальный проект имеет средства для обучения специалистов, сейчас необходимо разобраться с тем, кто будет координировать этот вопрос», — передает слова Тарасовой «Парламентская газета»

Министерство труда призывает вовлекать в работу возрастных граждан, переобучая людей и давая им возможности для получения новой профессии в зрелом возрасте. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #общество

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