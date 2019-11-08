Эксперт советует курдским боевикам включить инстинкт самосохранения и покинуть границу Сирии

Курдским боевикам необходимо включить инстинкт самосохранения и покинуть границу Сирии как можно быстрее, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По словам эксперта, в противном случае курдские радикалы попадут под огонь армии Турции. Коротченко говорит, что курдским радикалам лучше не провоцировать турецких военных, чтобы Турция не продолжила антитеррористическую операцию «Источник мира». Эксперт уверен, что курдам не выстоять против армии Турции, у которой есть современное оружие и которая в разы эффективнее.

«Если курдские боевики не покинут буферную зону, это приведет к уничтожению их отрядов. Альтернативы в этом плане нет, к тому же, Россия содействует отводу курдских радикалов из 30-километровой зоны безопасности на границе Сирии и Турции», — передает слова Игоря Коротченко «НьюИнформ».

Эксперт уверен, что если бы курдские радикалы не послушали обещания США, то теперь им бы не пришлось воевать.

«Реалии таковы, что курдам предстоит жить в сфере, где руководить будет Башар Асад, никакой автономии не будет, это не иракский вариант», — резюмирует Коротченко.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что курдские радикалы не выполняют условия и не покидают северо-восток Сирии, а продолжают атаковать протурецкие силы.

Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган 22 октября подписали меморандум, согласно которому курдским радикалам давали 150 часов на то, чтобы покинуть 30-километровую границу Сирии и Турции. Кроме того, военная полиция России и армия Сирии начали патрулирование территории.