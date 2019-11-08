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8:25   8 Ноября 2019
Россия

Снегоплавильни Петербурга перерабатывают семь тысяч КамАЗов снега в сутки, сообщил Беглов

Снегоплавильни Петербурга перерабатывают семь тысяч КамАЗов снега в сутки, сообщил Беглов

Снегоплавильни Петербурга перерабатывают семь тысяч КамАЗов снега за сутки. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В эфире программы «Новый взгляд» его попросили рассказать о работе снегоплавильных станций и их возможностях. По словам Беглова, всего в городе сейчас работает 11 таких станций по плавлению снега, в сутки они вместе перерабатывают свыше 601 тысячи кубометров снега, что равняется семи тысячам КамАЗов. Как отметил губернатор, снегоплавильни Петербурга готовы к зимнему сезону.

Снегоплавильни Петербурга перерабатывают семь тысяч КамАЗов снега в сутки, сообщил Беглов

Кроме того, Беглов пояснил, что на Обводном канале сейчас строят еще одну аналогичную снегоплавильную станцию, она будет перерабатывать порядка семи тысяч кубов снега в сутки. Также планируется строительство еще двух станций на северо-западе и юго-западе Петербурга, уточнил губернатор. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #общество #беглов #снег

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