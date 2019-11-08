Снегоплавильни Петербурга перерабатывают семь тысяч КамАЗов снега в сутки, сообщил Беглов

Снегоплавильни Петербурга перерабатывают семь тысяч КамАЗов снега за сутки. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В эфире программы «Новый взгляд» его попросили рассказать о работе снегоплавильных станций и их возможностях. По словам Беглова, всего в городе сейчас работает 11 таких станций по плавлению снега, в сутки они вместе перерабатывают свыше 601 тысячи кубометров снега, что равняется семи тысячам КамАЗов. Как отметил губернатор, снегоплавильни Петербурга готовы к зимнему сезону.

Кроме того, Беглов пояснил, что на Обводном канале сейчас строят еще одну аналогичную снегоплавильную станцию, она будет перерабатывать порядка семи тысяч кубов снега в сутки. Также планируется строительство еще двух станций на северо-западе и юго-западе Петербурга, уточнил губернатор.