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8:11   8 Ноября 2019
Россия

Большинство россиян предпочитают не брать больничный и ходить на работу при ОРВИ

Большинство россиян предпочитают не брать больничный и ходить на работу при ОРВИ

Большинство россиян предпочитают не брать больничный и ходить на работу при заболевании ОРВИ. Таковы итоги опроса, проведенного порталом «Здоровье Mail.ru».

Так, 65 процентов респондентов заявили, что при болезни ходят на работу. 45 процентов опрошенных рассказали, что если и берут больничный, то работают дома. 41 процент россиян заявил, что в этом году они не посетили ни одного врача, так как болели «на ногах». 38 процентов бывали у специалистов от двух до четырех раз. 46 процентов предпочитают обращаться в государственные поликлиники, а 21 процент россиян говорит, что ходит в частные клиники. 

Половина опрошенных рассказали, что только критическая ситуация может стать причиной обращения к медикам, а 23 процента готовы не обращаться к врачу «до последнего». 23 процента говорят, что выполняют предписания медиков, если им при этом хватит денег на выписанные лекарства.

В опросе принимали участие почти шесть тысяч совершеннолетних граждан РФ. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #здоровье #общество #больничный

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