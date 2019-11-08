США судорожно пытаются узаконить воровство нефти в Сирии, заявил эксперт

США вместе с курдскими боевиками, оккупировавшими северо-восток Сирии, похищают нефть, не думая о местном населении. Об этом заявил «ПолитРоссии» публицист и востоковед Андрей Онтиков.

Ранее Госдеп заявил, что вся нефть, которая находится в подконтрольных военным США районам на востоке Сирии, добывается исключительно местными властями и якобы используется на благо местных общин.

Онтиков подчеркивает, что подобные заявления США не должно кого-либо смущать, поскольку они делаются только для того, чтобы оправдать незаконное присутствие США в Сирии.

Востоковед отмечает, что США пытаются «судорожно легитимировать» свое присутствие на нефтегазовых месторождениях в Сирии. Эксперт подчеркивает, что нынешний посыл США прост: они якобы занимаются не разграблением, а всего лишь «обеспечением» самих сирийцев.

По словам эксперта, почти все последние заявления и оправдания США насчет использования сирийской нефти являются «бредом чистой воды», поскольку Минобороны РФ обнародовало снимки и опубликовало цифры, которые показывают, сколько сколько на контрабанде нефти зарабатывают США и курдские боевики.

«Есть все необходимые имена, пароли и явки, все фирмы названы. По большому счету, тут нет вообще никаких темных пятен, и все лежит на поверхности», - пояснил Онтиков.

Эксперт уточнил, что выкачиванием нефти занимаются не сами американцы, а курдские боевики, которые оккупировали месторождения. Он отметил, что называть называть их «местными властями» нельзя - это наглая ложь.