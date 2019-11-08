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 Пушков ответил на заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Пушков ответил на заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО
7:07   8 Ноября 2019
Весь мир

Пушков ответил на заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Пушков ответил на заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал слова французского президента Эммануэля Макрона о «смерти мозга» Североатлантического альянса.

Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью потеряла координацию внутри союза. При этом он назвал немыслимым тот факт, что Россия является первичным врагом альянса после прекращения Варшавского договора.

На своей странице в Twitter Пушков отметил, что Макрон вынес НАТО суровый вердикт, заявив о «смерти мозга».

Сенатор подчеркнул, что пока генсек альянса Йенс Столтенберг настаивает на «твердости» к России, в организации наблюдается полный разлад вокруг действий Турции в Сирии.

По словам Пушкова, французский президент ясно дал понять, что Россия не является основной проблемой НАТО.

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Автор: Олег Королев
#нато #пушков #макрон

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