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6:35   8 Ноября 2019
Весь мир

Четверо человек погибли при землетрясении в Иране

Четверо человек погибли при землетрясении в Иране

Четверо человек погибли, 70 пострадали в результате землетрясения на северо-западе Ирана. Об этом сообщает местный телеканал Press TV.

Подземные толчки магнитудой 5,9 баллов произошлоив ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения находился в 156 километрах юго-восточнее Тебриза (провинция Восточный Азербайджан). Европейский сейсмологический центр EMSC сообщил, что очаг землетрясения залегал на глубине 62 километра. В свою очередь телеканал Press TV сообщает, что эпицентр находится на глубине восемь километров.

Ранее сообщалось о трех погибших и двух десятках пострадавших.

Глава центра кризисного управления региона Мохаммад Бакер Хонар сообщил, что в район ЧП были направлены восемь бригад спасателей.

EMSC отмечает, что примерная численность населения в районе землетрясения составляет 20 миллионов человек.

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Автор: Олег Королев
#иран #землетрясение

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