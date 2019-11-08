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5:55   8 Ноября 2019
Весь мир

Время воровства США нефти у Сирии закончилось, заявил эксперт

Время воровства США нефти у Сирии закончилось, заявил эксперт

Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев в интервью «Политэксперту» отметил необходимость прекратить кражу США сирийской нефти в регионах, оккупированных курдскими боевиками.

Хатылев с иронией отметил, что США «выведут» свои войска из Сирии, когда «рак на горе свистнет».

Эксперт заявил, что необходимо сделать так, чтобы действия США считались провокацией и нарушением договоренностей, которые будут серьезно решаться, вплоть до применения оружия с стороны сирийских военных.

Хатылев отметил, что налаживание обстановки займет какое-то время. Он подчеркнул, что определенную роль в данной ситуации могут сыграть курдские боевики, которые являются «разменной монетой США». По его словам, Вашингтон подставляет радикалов, которые пытаются решать свои вопросы.

«Есть государственное образование Сирии, это ее недра, это ее запасы, и она должна определять отношения с другими игроками либо договорами, либо еще как-то», - заявил эксперт.

Также он отметил, что Россия должна через все свои институты объяснять США, что так продолжаться не может, и сирийские вооруженные силы в любом случае имеют провести военную операцию против американских военных.

«Поэтому нужно садиться за стол переговоров и договариваться», - заключил Хатылев.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #курды #нефть

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