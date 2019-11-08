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 Трамп обвинил власти штата Нью-Йорк в атаке на него за благотворительность

Трамп обвинил власти штата Нью-Йорк в атаке на него за благотворительность
5:36   8 Ноября 2019
Весь мир

Трамп обвинил власти штата Нью-Йорк в атаке на него за благотворительность

Трамп обвинил власти штата Нью-Йорк в атаке на него за благотворительность

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение суда в штате Нью-Йорк о том, что его благотворительный фонд нарушал закон, передавая собранные средства в избирательный штаб политика.

Верховный суд штата Нью-Йорк постановил, что Трамп должен выплатить два миллиона долларов за урегулирования иска штата против благотворительной организации американского президента.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что он является единственным человеком, который направляет большие средства на благотворительность, не берет никакой платы за расходы, и при этом подвергается «атакам политических интриганов» в штате Нью-Йорк.

Трамп настаивает, что почти все собранные средства пошли на благотворительные цели. По его словам, генеральный прокурор штата сознательно искажает суть судебного соглашения.

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Автор: Олег Королев
#нью-йорк #трамп

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