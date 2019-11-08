Сенаторы-республиканцы запросили у Госдепа материалы о деятельности Байдена

Сенаторы-республиканцы запросили у госсекретаря США Майка Помпео материалы, которые касаются деятельности Джо Байдена на посту вице-президента на украинском направлении.

В открытом письме сенаторы Рон Джонсон и Чарльз Грассли законодатели ссылаются на опубликованные электронные письма, согласно которым фирма Burisma использовала роль Хантера Байдена в совете директоров компании, чтобы влиять на дела в Госдепе.

Республиканцы обращают внимание на материалы газеты Times, по информации которой представители Госдепартамента выражали озабоченность работой Байдена-младшего в Burisma. Дипломаты отмечали, что данный факт мог «усложнить» деятельность Джо Байдена на посту госсекретаря.

Сенаторы-республиканцы в своем письме отмечают, что госсекретарь должен представить сведения о деятельности Байдена для того, чтобы они могли понять, какие действия предпринимала администрация экс-президента США Барака Обамы, чтобы решения по Украине и Burisma не были зависимы от трудоустройства и финансовых интересов членов семьи экс-госсекретаря.