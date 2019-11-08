Франция пригласила Россию принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери

Франция подтвердила стремление пригласить Россию поучаствовать в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама). Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, переговоры проходились весь год, при этом российская сторона сама предложила помочь. Швыдкой отмечает, что решение Парижа свидетельствует о признании достоинств науки России.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Пламенем была объята несущая конструкция, шпиль собора обрушился. Структура Нотр-Дама и его реликвии уцелели. Инцидент связывают с реставрационными работами.

Французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что Нотр-Дам планируется восстановить за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств предложили крупные комании и международные организации.