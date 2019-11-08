Украина обвинила Польшу в «экономическом геноциде»

Позиция Варшавы по квотам на международные грузоперевозки для Киева является «экономическим геноцидом». Об этом сообщил замминистра развития экономики Украины, торгпред страны Тарас Качка.

По его мнению, позиция Польши на самом деле представляет собой «экономический геноцид и откровенное издевательство», направленные против экономики Украины. По его словам, политика Варшавы «душит» украинско-европейскую торговлю.

Также Качка отметил, что Киев будет поднимать данную проблему до тех пор, пока она не будет разрешена. По его словам, этот вопрос касается сознательного вреда.

Польша в 2020 году установила для Украины лимит в 160 тысяч грузовых автомобильных перевозок - при этом Киев запрашивал 200 тысяч.

Ранее глава МИД Польши заявил, что Укрина не может стать членом инициативы «Трехморья», поскольку не является членом ЕС.