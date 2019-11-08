Прикормленные США курдские боевики продолжат служить интерсам Вашингтона - эксперт

Член-корреспондент РАЕН, эксперт по геополитике Константин Соколов в интервью ИА «Слово и дело» назвал нелепым заявление Госдепа о том, что на оккупированных США месторождениях нефти в Сирии добычей ресурсов занимаются «местные власти», представленные курдскими боевиками.

По мнению эксперта, данные заявления являются «неудачным и неуклюжим вывертом внешней политики США. Он напомнил, что оккупированные США территории не находятся под юрисдикцией Вашингтона, поэтому они не могут там наводить «справедливость».

Соколов подчеркнул, что Америка действуют в регионе вопреки интересам законного правительства Сирии и оправдываются «самым нелогичным образом».

Делая подобные заявления о «непричастности», Вашингтон выставляет себя основным виновником разграбления сирийских месторождений курдскими боевиками, которых США называют «союзниками». Это особенно актуально на фоне того факта, что США предали курдских боевиков, выводя войска из Сирии. Соколов уверен, что это не помешает некоторым курдским бандформированиям действовать в интересах Вашингтона.

Политолог отмечает, что среди курдских боевиков есть различные категории людей - понимающие, что США могут придать, и те, кого США «подкармливали много лет».