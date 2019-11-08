Украина и США не поддержали в ООН резолюцию России против героизации нацизма

Комитет ГА ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, против выступили только США и Украина. Об этом сообщают РИА «Новости».

Документ, озаглавленный «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики эскалации форм нацизма», поддержало 121 государство. При этом 55 стран воздержались.

Принятая резолюция рекомендует принять конкретные меры, в том числе - в сфере образования и законодательной области, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время нее.

Авторы документа выступают против связанных с героизацией нацизма инцидентов, а также настоятельно призывают государства ликвидировать все формы расовой дискриминации.

Директор департамента МИД РФ по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов сообщил, что украинская делегация в ходе консультаций при подготовке этого документа заявила, что за сотрудничество с нацистами «никого и никогда нельзя осуждать».