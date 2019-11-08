Макрон рассказал о сценариях развития России

Россия имеет три главных сценария развития, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist.

Первым вариантом Макрон называет восстановление Россией статуса супердержавы, с опорой исключительно на свои силы. Однако, по его мнению, сделать это будет крайне сложно из-за недостаточной экономической мощи и численности населения.

Вторым путем развития президент Франции назвал «евразийскую модель». Однако, он отмечает, что данном регионе уже доминирует Китай. Также Макрон уверен, что российский лидер Владимир Путин «все дальше» от главы КНР Си Цзиньпина.

В свою очередь третьим вариантом Макрон предусматривает нахождение новой сбалансированной модели отношений с Европой. Он выразил мнение, что Москва воспринимает Евросоюза как американского вассала из-за того, что НАТО приблизилось к границам РФ. Французский президент уверен, что эта позиция в будущем может быть пересмотрена.

В интервью журналу Макрон отмечает, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США поворачивается спиной к европейским союзникам.