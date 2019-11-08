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1:48   8 Ноября 2019
Весь мир

Росссия призвала ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз дипломатам

Росссия призвала ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз дипломатам

Россия предложила генеральному секретарю и секретариату ООН принять дополнительные меры для решения проблемы выдачи виз делегатам ля участия в работе органов всемирной организации. Об этом сообщил запостпреда РФ при ООН Андрей Белоусов.

По его словам, российская делегация демонстрировала конструктивный подход к данной проблеме, терпеливо ожидая реальных шагов со стороны властей США по урегулированию ситуации. Белоусов отметил, что российские дипломаты также внимательно прислушивались к мнению других делегаций, к их озабоченности в связи с возможным переносом сессии Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению в Женеву или Вену.

Белоусов указал, что прекрасно осознает, что по различным причинам ряду делегаций принять подобное решение непросто. По этой причине Россия предлагает поэтапный подход, который дает генсеку и секретарю ООН предпринять дополнительные меры по урегулированию проблемы.

Зампостпреда РФ отметил, что будут подготовлены технические и финансовые обоснования возможности переноса деятельности Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению, что в будущем должно облегчить принятие решения по данному вопросу, если такая необходимость возникнет.

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Автор: Олег Королев
#визовый режим #га оон

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