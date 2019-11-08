Сирийская оппозиция отказалась принимать предложенный Дамаском документ о борьбе с терроризмом

Делегация правительства Сирии на заседании малой группы конституционного комитет представила документ, подчеркивающий необходимость борьбы с терроризмом. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источники, близкие к делегации официального Дамаска.

Делегация от правительства САР в ходе нынешнего заседания представила неофициальный документ, подчеркивающий важность наличия темы борьбы с терроризмом в любых идеях, гласящих о конституционной реформе. Источник отметил, что делегация оппозиции отказалась принимать данные положения.

Отмечается, что предложенный документ подчеркивал необходимость сформулировать в конституции статьи, связанные с борьбой с терроризмом и безусловным обсуждением всех терактов, совершенных террористическими группировками.

Источник агентства подчеркивает, что делегация оппозиции стремится вернутся к переговорам в женевском формате, игнорируя тот факт, что конституционный комитет основывается на результатах работы площадки в Сочи.