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 Сирийская оппозиция отказалась принимать предложенный Дамаском документ о борьбе с терроризмом

Сирийская оппозиция отказалась принимать предложенный Дамаском документ о борьбе с терроризмом
1:16   8 Ноября 2019
Весь мир

Сирийская оппозиция отказалась принимать предложенный Дамаском документ о борьбе с терроризмом

Сирийская оппозиция отказалась принимать предложенный Дамаском документ о борьбе с терроризмом

Делегация правительства Сирии на заседании малой группы конституционного комитет представила документ, подчеркивающий необходимость борьбы с терроризмом. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источники, близкие к делегации официального Дамаска.

Делегация от правительства САР в ходе нынешнего заседания представила неофициальный документ, подчеркивающий важность наличия темы борьбы с терроризмом в любых идеях, гласящих о конституционной реформе. Источник отметил, что делегация оппозиции отказалась принимать данные положения.

Отмечается, что предложенный документ подчеркивал необходимость сформулировать в конституции статьи, связанные с борьбой с терроризмом и безусловным обсуждением всех терактов, совершенных террористическими группировками.

Источник агентства подчеркивает, что делегация оппозиции стремится вернутся к переговорам в женевском формате, игнорируя тот факт, что конституционный комитет основывается на результатах работы площадки в Сочи.

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Автор: Олег Королев
#сирия #конституционный комитет

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