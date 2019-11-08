США после поражения в Сирии распространяют слухи о политике официального Дамаска - эксперт

Заявление США о том, что президент Сирии Башар Асад якобы мешает работе конституционного комитета, является вбросом, с помощью которого Вашингтон ведет информационную войну для закрепления своих сил в Сирии. Об этом заявил «Политэксперту» участник ООН, член молодежной ассамблеи Совбеза от РФ Юрий Самонкин.

По его словам, США стремятся «хоть как-то» закрепиться в Сирии, пользуясь информационными вбросами о своих якобы политических и военных успехах. Речь идет о якобы имевшей место «ликвидации» «террориста номер один» аль-Багдади, приватизации нефти курдскими боевиками и заявлений о том, что сирийский президент якобы не выполняет конституционную реформу.

Самонкин напомнил, что Асад постоянно говорит о том, что конституционные реформы урегулирования ситуации в стране необходимы. Президент намерен заняться после войны не только восстановлением экономики Сирии, но и ее политической сферы.

Эксперт подчеркнул, что сейчас США выбрали новую стратегию информационной войны против Дамаска и распространяют слухи о якобы имевшей место лживости политики президента Башара Асада.

Он уверен, что политическое урегулирование конфликта в Сирии будет возможно после того, как решится вопрос с курдскими боевиками. Именно этот момент останавливает Башара Асада от спешки в разрешении политических вопросов.