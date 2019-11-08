Беглов рассказал о транспортной реформе Петербурга

Петербургский градоначальник Александр Беглов в ходе передачи «Новый взгляд» рассказал о минусах и плюсах реформы общественного транспорта Северной столицы. Об этом сообщают «Невские новости».

По его словам, реформа представляет собой выделение отдельной полосы для общественного транспорта, которая позволит ему не стоять в пробках. Также в городе появятся новые остановки с электронным расписанием. Беглов предложил построить еще шесть сотен таких остановок - они будут показывать, через сколько минут подъедет нужный транспорт.

Также реформа подразумевает появление специальных разворотных колец для крупногабаритных автобусов. Петербург планирует закупить три тысячи новых автобусов с низким полом, которые улучшат комфорт при пользовании транспорта инвалидам и мамам с колясками. За непопадание в расписание перевозчики будут платить штрафы.

Беглов отмечает, что у реформы есть и недостатки. Так, она не позволит использовать маршрутки во внутриквартальных маршрутных сетях.

Губернатор подчеркнул, что обладатели различных льгот смогут ими воспользоваться на любом маршруте. Ожидается, что разделение на социальный и коммерческий транспорт полностью исчезнут.

По словам Беглова, введение любых новых систем или реформ — это всегда сложный процесс, поскольку всегда будут возникать проблемы или недочеты. При этом он подчеркнул, что лучше заниматься реформой, чем ее полностью откладывать.

Градоначальник также заявил, что чем дольше реализация реформы будет затягиваться, тем больше денег будет потрачено зря, а жители года будут терпеть неудобства, что недопустимо.