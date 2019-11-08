Беглов рассказал о подорожании проезда в метро Петербурга в следующем году

Петербургский губернатор Александр Беглов в ходе телепередачи «Новый взгляд» рассказал, насколько в следующем году подорожает проезд на общественном транспорте.

По его словам, увеличение платы за проезд избежать не удастся. Окончательная стоимость проезда на следующий год пока не установлена, но градоначальник назвал примерную цену на проездные.

Так, стоимость поездок по проездному «Подорожник» увеличится на 5-8 процентов. Стоимость разовой поездки возрастет на 10-15 рублей.

Таким образом, проезд на метро обойдется жителям города и его гостям в 60 рублей, на наземном транспорте - 50 рублей.

В конце октября Беглов заявлял, что повысить стоимость проезда нужно ради повышения качества обслуживания. По его словам, сейчас бюджет метрополитена Северной столицы дотируется из бюджета на 56 процентов. В 2005 году он был полностью самостоятельным, подчеркивает градоначальник.