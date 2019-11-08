Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов рассказал о транспортной реформе Петербурга

Беглов рассказал о транспортной реформе Петербурга

 Беглов рассказал о подорожании проезда в метро Петербурга в следующем году

Беглов рассказал о подорожании проезда в метро Петербурга в следующем году
Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе
Росссия призвала ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз дипломатам

Росссия призвала ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз дипломатам

 Сирийская оппозиция отказалась принимать предложенный Дамаском документ о борьбе с терроризмом

Сирийская оппозиция отказалась принимать предложенный Дамаском документ о борьбе с терроризмом
Беглов рассказал о транспортной реформе Петербурга

Беглов рассказал о транспортной реформе Петербурга

 Беглов рассказал о подорожании проезда в метро Петербурга в следующем году

Беглов рассказал о подорожании проезда в метро Петербурга в следующем году
Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе
Росссия призвала ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз дипломатам

Росссия призвала ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз дипломатам

 Сирийская оппозиция отказалась принимать предложенный Дамаском документ о борьбе с терроризмом

Сирийская оппозиция отказалась принимать предложенный Дамаском документ о борьбе с терроризмом
0:20   8 Ноября 2019
Россия

Беглов рассказал о подорожании проезда в метро Петербурга в следующем году

Беглов рассказал о подорожании проезда в метро Петербурга в следующем году

Петербургский губернатор Александр Беглов в ходе телепередачи «Новый взгляд» рассказал, насколько в следующем году подорожает проезд на общественном транспорте.

По его словам, увеличение платы за проезд избежать не удастся. Окончательная стоимость проезда на следующий год пока не установлена, но градоначальник назвал примерную цену на проездные.

Так, стоимость поездок по проездному «Подорожник» увеличится на 5-8 процентов. Стоимость разовой поездки возрастет на 10-15 рублей.

Таким образом, проезд на метро обойдется жителям города и его гостям в 60 рублей, на наземном транспорте - 50 рублей.

В конце октября Беглов заявлял, что повысить стоимость проезда нужно ради повышения качества обслуживания. По его словам, сейчас бюджет метрополитена Северной столицы дотируется из бюджета на 56 процентов. В 2005 году он был полностью самостоятельным, подчеркивает градоначальник.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #метро петербурга

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...