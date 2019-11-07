Взрыв прогремел на НПЗ в сирийском Баньясе, погиб один человек
Один сотрудник нефтеперерабатывающего завода в сирийском городе Баньяс погиб и несколько человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в четверг на предприятии.
О взрыве на заводе сообщает местная радиостанция Sham FM, отмечая, что причиной взрыва стала техническая ошибка.
«Один сотрудник НПЗ Баньяс погиб, несколько других ранены в результате взрыва, возникшего из-за технической ошибки», - говорится в сообщении.
Ранее радиостанция передавала, что в результате взрыва на НПЗ пострадали два человека.
В то же время, сирийский государственный телеканал Ikhbariya сообщает, что взрыв на нефтеперерабатывающем заводе прогремел во время проведения ремонтных работ на одном из танкеров на территории предприятия.