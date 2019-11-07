Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов рассказал о подорожании проезда в метро Петербурга в следующем году

Беглов рассказал о подорожании проезда в метро Петербурга в следующем году

 Трех участников незаконного митинга в Москве обвинили в групповом нападении на бойца ОМОН

Трех участников незаконного митинга в Москве обвинили в групповом нападении на бойца ОМОН
Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе
Взрыв прогремел на НПЗ в сирийском Баньясе, погиб один человек

Взрыв прогремел на НПЗ в сирийском Баньясе, погиб один человек

 США в Сирии наконец открыто признались в грабеже Ближнего востока

США в Сирии наконец открыто признались в грабеже Ближнего востока
Беглов рассказал о подорожании проезда в метро Петербурга в следующем году

Беглов рассказал о подорожании проезда в метро Петербурга в следующем году

 Трех участников незаконного митинга в Москве обвинили в групповом нападении на бойца ОМОН

Трех участников незаконного митинга в Москве обвинили в групповом нападении на бойца ОМОН
Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе
Взрыв прогремел на НПЗ в сирийском Баньясе, погиб один человек

Взрыв прогремел на НПЗ в сирийском Баньясе, погиб один человек

 США в Сирии наконец открыто признались в грабеже Ближнего востока

США в Сирии наконец открыто признались в грабеже Ближнего востока
23:00   7 Ноября 2019
Весь мир

Взрыв прогремел на НПЗ в сирийском Баньясе, погиб один человек

Взрыв прогремел на НПЗ в сирийском Баньясе, погиб один человек

Один сотрудник нефтеперерабатывающего завода в сирийском городе Баньяс погиб и несколько человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в четверг на предприятии.

О взрыве на заводе сообщает местная радиостанция Sham FM, отмечая, что причиной взрыва стала техническая ошибка.

«Один сотрудник НПЗ Баньяс погиб, несколько других ранены в результате взрыва, возникшего из-за технической ошибки», - говорится в сообщении.

Ранее радиостанция передавала, что в результате взрыва на НПЗ пострадали два человека.

В то же время, сирийский государственный телеканал Ikhbariya сообщает, что взрыв на нефтеперерабатывающем заводе прогремел во время проведения ремонтных работ на одном из танкеров на территории предприятия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#жертвы #сирия #происшествия #взрыв #чп #весь мир #нпз #нефтеперерабатывающий завод

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...