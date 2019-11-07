Трех участников незаконного митинга в Москве обвинили в групповом нападении на бойца ОМОН

Участники несанкционированной акции протеста, которая прошла в Москве 27 июля, Максим Мартинцов, Александр Мыльников и Егор Лесных стали фигурантами уголовного дела о групповом нападении на сотрудника ОМОН.

Материалы уголовного дела в четверг поступили в Мещанский суд города Москвы. Их рассмотрением займется судья Ирина Акулова. В настоящее время, как сообщает RT, дата заседания по данному делу еще не назначена.

Напомним, в конце октября Следственный комитет РФ обратился в Басманный суд Москвы с просьбой арестовать еще одного участника прошедшей 27 июля в столице несанкционированной акции – Павла Новикова.