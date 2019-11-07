Композитор и музыкальный продюсер Игорь Крутой – автор хитов, исполняемых такими звездами как Алла Пугачева, Александр Серов, София Ротару, Ирина Аллегрова, Алсу и многими другими – не разделяет творчество и патриотизм.

Для Игоря Крутого, как пишет в своей рубрике «Образы российского патриотизма» Федеральное агентство новостей (ФАН), патриотизм и творчество являются единым целым, так как сам он является частью российской культуры и творит, чтобы вдохновлять своих соотечественников.

Игорь Крутой занимается музыкой уже более сорока лет, и все это время его творчество основывается на любви к родной культуре и внимательном отношении к согражданам. В своих интервью композитор всегда с благодарностью отзывается о гражданах России, называет соотечественников «феноменальными» и рассказывает о своих новых творческих планах.

Помимо того, что Крутой является автором практически для всех отечественных звезд, он активно участвует и в становлении молодых талантов.