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 Новым героем рубрики ФАН о патриотах стал композитор Игорь Крутой

Новым героем рубрики ФАН о патриотах стал композитор Игорь Крутой
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22:20   7 Ноября 2019
Россия

Новым героем рубрики ФАН о патриотах стал композитор Игорь Крутой

Новым героем рубрики ФАН о патриотах стал композитор Игорь Крутой

Композитор и музыкальный продюсер Игорь Крутой – автор хитов, исполняемых такими звездами как Алла Пугачева, Александр Серов, София Ротару, Ирина Аллегрова, Алсу и многими другими – не разделяет творчество и патриотизм.

Для Игоря Крутого, как пишет в своей рубрике «Образы российского патриотизма» Федеральное агентство новостей (ФАН), патриотизм и творчество являются единым целым, так как сам он является частью российской культуры и творит, чтобы вдохновлять своих соотечественников.

Игорь Крутой занимается музыкой уже более сорока лет, и все это время его творчество основывается на любви к родной культуре и внимательном отношении к согражданам. В своих интервью композитор всегда с благодарностью отзывается о гражданах России, называет соотечественников «феноменальными» и рассказывает о своих новых творческих планах.

Помимо того, что Крутой является автором практически для всех отечественных звезд, он активно участвует и в становлении молодых талантов.

«Сейчас такое время, когда важен талант. Чтобы вам поверили, от вас должна идти честная энергетика. Нужно стремиться к высшему или не заниматься этим», - говорит он, обращаясь с напутствием к юным дарованиям.

 

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Автор: Александр Люблинский
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