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 Опубликовано видео с места теракта в Алеппо

Опубликовано видео с места теракта в Алеппо
21:44   7 Ноября 2019
Весь мир

Опубликовано видео с места теракта в Алеппо

Опубликовано видео с места теракта в Алеппо

Реактивный снаряд разорвался в жилом квартале сирийского города Алеппо. В результате взрыва погиб один мирный житель и еще один человек пострадал.

Как сообщает с места происшествия специальный корреспондент Федерального агентство новостей (ФАН), взрыв прогремел 6 ноября в районе Джамилия неподалеку от мечети Ас-Сиддик. Пострадавшего – мужчину с осколочным ранением спины – доставили в госпиталь Рази, где ему провели срочную операцию по извлечению осколков. Также в результате взрыва было повреждено здание мечети и припаркованный рядом гражданский автомобиль.

Опубликовано видео с места теракта в Алеппо

Как отмечает издание, предположительно, реактивный снаряд был выпущен контролирующими район Лерамун (на северо-западе Алеппо) боевиками ССА (Свободной сирийской армии).

Правительственные силы, по неподтвержденной информации, ответили на обстрел ударом по позициям незаконных бандформирований, уничтожив несколько реактивных установок боевиков в пригородных районах Лерамун и аз-Захраа, из которых обстреливались жилые кварталы Алеппо.

Как отмечает ФАН, подобные обстрелы со стороны боевиков, жертвами которых становятся мирные сирийские граждане, в Алеппо не редкость. Например, на минувшей неделе радикалы из альянса «Тахрир аш-Шам», сохраняющие активность в провинции Алеппо, обстреляли из гранатометов жилые кварталы столицы провинции, в результате чего погиб ребенок и пострадали несколько местных жителей. Обстрел велся из опорного пункта боевиков в районе поселка Тель-Мусайбин. Военнослужащие правительственной армии нанесли по укрытиям боевиков ракетный удар.

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Автор: Александр Люблинский
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