Как в Москве 102-ю годовщину Октябрьской революции отмечали

«Что мне дождик проливной, когда КПРФ со мной», – думаю, выходя из метро и смотря на ярко-красные флаги коммунистов, спорящие с ноябрьскими серыми тучами.

На прошлой неделе московские поклонники социализма возлагали цветы к мавзолею Ленина в честь 101-й годовщины комсомола, сегодня — шествие и митинг по случаю 102-й годовщины Великого Октября. Правда, «великий октябрь» неделю как миновал, но исторические жернова перемалывают всё, как вздумается: меняем календари, переводим часы, но кое-что остаётся вечным. Что? Пушкин! У него и собираемся с милыми дедами. Идеи революции как нельзя поэтичны.

Отпущу размышления о декабристах, о рассчитывающих на 17-й год творцах серебряного века, скажу только, что к теме рифм мы сегодня ещё вернёмся. А пока среди знамён с иголочки замечаю старое и потрёпанное.

— Не продаётся, — отвечает пожилой владелец знамени на мой заинтересованный взгляд. Пенсионер на шествия ходит каждый год, а раритету его без малого 49 лет.

— Дедушка, хотите вернуться к социализму? – спрашиваю.

— Конечно! Лучше системы нет! Всё развалили. А это Хрущёв начал ругать Сталина, сволочь такая!

За разговором доходим до очень импровизированного газетного ларька – на «прилавке» выпуски с последних конференций, посвящённых Марксу и Сталину – не зря его вспоминали.

— Мне две штучки!

— А можно мне!

— И нам надо, бабулькам!

— Держите сталинскую!

Ещё в десяти метрах, через дорогу, книгопродавцы. Один толкает пророческие речи, декларирует стихи, товарищ его в силу возраста не декларирует, а носит их на себе. Балуются дедушки пуще упомянутого Пушкина: по ритму близки к Маяковскому, по употребляемым словечкам — к Шнурову. У таких видных свободолюбцев всегда есть поклонницы, вот и здесь собираются бабушки и тонкими голосками добавляют:

— Русские должны командовать своей страной!

Молодые женщины не отстают. Москвичка в роскошном пальто рассуждает на камеру о «местном царьке» — я слушаю-слушаю музыку революции, Александр Александрович. Пока разговариваю с воображаемым Блоком, очередной вышедший из советской школы участник шествия беседует с невидимым Путиным:

— А если вас, Владимир Владимирович, поскрести, кого мы найдём? Прямого потомка хазарских иудеев.

Оглядываюсь, адресата высказывания не замечаю, а вот Ленин сегодня мерещится в каждом. И кто придумал сделать кепку Владимира Ильича снова модной? Кстати, о моде. Наконец глаз останавливается на прогрессивной молодёжи. Девочки из Владимира стоят с соответствующим плакатом. За 200 км от дома учащихся отправил колледж, дорогу оплатил, а вот зачёты поставить не обещал. Обидно.

— Но обиднее всего, что дезик заставили выкинуть! – жалуется мне на пост охраны чистоплотная красавица.

Всё ради безопасности, приятно пахнуть на подобных мероприятиях «воспрещается».

Вообще контроль на шествии знатный. Арочные металлодетекторы, ограждения по всему маршруту шествия и соответствующие сотрудники в форме. Выйти можно, зайти — нет. Так что переживать за здоровье ностальгирующего по временам минувшим населения не приходится. А вот о талантах присутствующих есть повод побеспокоиться. Своими публицистическими поэмами делится член общественной организации «Левый фронт»:

«Севастополь и Крым наш,

А Сибирь уже не наш».

И язык уже не наш, видимо. Пожалеть уши любителей словесности вызывается музыка – к началу колонны оркестров всех сортов становится больше. Не зря её называют самым высоким искусством. Выше музыки — только небо, которое в этот момент решает поплакать. Зачем растрогали необъятное своим творчеством? Доставайте зонты! А если нет зонтов, пользуйтесь козырьками домов. Стоя под одним таким козырьком и стараясь найти ракурс для снимка, слышу заботливое и грозное:

— Снимать надо в лоб, как и стрелять.

Надеюсь, вы не поклонник методов Иосифа Виссарионовича, дядя. Хотя от греха подальше пойду под другой козырек.

Спустя пять минут, промерзшие и промокшие начинают свой «крестный ход»: вместо икон -- портреты вождей, вместо церковного песнопения - барабаны и трубы. Правда, из церковки на Петровке, по которой шагает советсконастроенный народ, всё же слышится конкурирующая литургия.

За четверть часа толпа добирается до Центрального универмага Москвы. Внутри ничего не подозревающие консультанты продолжают обсуждать смартфоны и парфюм, снаружи ничего не подозревающие покупатели ругаются матом, не понимая, зачем перекрыли дорогу к святыне их шопоголических течений. Товарищи! Имейте совесть, Всемирный день шопинга — 11 ноября, а сегодня — наш праздник. И ничего, что он сопровождается людьми с дубинками. Один из них, кстати, прямо сейчас кричит в рацию:

— Одна минута! Одна минута! 203-ю цепочку выставляем!

Последний рывок и колонна превращается в зрителей тематического концерта на театральной площади. У микрофона бард Александр Харчиков, а потому и рифмы становятся точнее:

«Устроившие рыночный грабёж

Повсюду сеют клевету и ложь»

Но без глагольных не обходится:

«Лишь только недоумков можно убедить, Что хорошо с помещиками жить»

Литературоведческие мотивы интересуют в этот торжественный момент только меня, публика ожидает Геннадия Андреевича Зюганова. По пути к сцене он жмёт мужчинам руки, обнимает женщин. Моё предплечье среди прочих удостаивается крепкого дедовского стискивания.

— Дорогие друзья, мои товарищи! В 41-ом году состоялся легендарный парад, сильный снег не пустил фашистов в столицу. Сталин, обращаясь к войскам, сказал: «Пусть вас освещает подвиг наших предков!» Сегодня вся сволочь мира объединились, чтобы опорочить Октябрь.

Как мило, что присутствующие не воспринимают на свой счёт слова Зюганова, ведь собрались сегодня только они.

— Маятник мировой жизни пошел влево, — продолжает политик. — Китайские наши друзья-коммунисты совершили ещё один подвиг, превратив Китай в сверхдержаву.

Где-то в толпе прикусывает губу, кричавший про «не наш Сибирь» рифмоплёт, ведь радушно китайцев приветствует и его избранник. Кстати, о жителях Поднебесной. Внимательный участник митинга рассмотрел их в своих рядах, но в большинстве всё-таки москвичи. По крайней мере, пока. Хотя отметить годовщину Великого Октября приехали и из уже названного Владимира, и из других городов России, среди которых Тула, Рязань, Кострома, Курск и Воронеж.

Речь представителя КПРФ заканчивается вручением партийных билетов только что вступившей в партию молодёжи. Ловлю у сцены 18-тилетнего Антона Токарева и сразу подмечаю сходство с Лениным: парень стоит в кепке, пальто и белой рубашке с красным галстуком:

— Можно сказать, ходил так все время. Стильно, модно, молодежно.

— Что для Вас значит вступление в партию? – спрашиваю.

— Новые возможности, новые перспективы!

— Хотите возглавить партию?

— Ну это не факт, но, я не знаю, можно стать депутатом московской городской думы.

— Чтобы вы изменили как член КПРФ?

— Неравенство людей, несправедливость в обществе.

— Как бы вы решили эти проблемы?

— Во-первых, прогрессивное налогообложение, передача в государственные руки крупных предприятий, чтобы доходы Газпрома, Роснефти распределялись на всех. Не будет такого, что ты ничего не делаешь, продаёшь ресурсы и становишься богатым.

В этот момент со сцены продолжают звучать лозунги:

— Да здравствует Великий Октябрь! С праздником Октября! Ура! Ура! Ура!

Зритель особенно горячо приветствует Валерия Рашкина, который к моменту выхода на сцену уже выложил в твиттер фото пришедшего на митинг шамана:

— Довели до ручки состояние экономики! Колоссальная коррупция! Надо менять всю систему.

Валерий Фёдорович, возьмите на вооружение юного Антона Токарева, он мне только что то же самое говорил! То же самое скажут через несколько минут и Грудинин, и Тарасов, и Зубрилин, и независимые профсоюзы России, и Всероссийский женский союз «Надежда России». То же самое говорили в прошлом году и скажут в следующем. Уже пятидесятилетнее знамя выгуляет в 2020-м пенсионер, с которого мы начинали. Ну а после сегодняшнего митинга на сцене будет петь Александр Николаев!

Приятного вечера, красные! И, пожалуйста, не становитесь синими.