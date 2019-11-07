Депутат Рашкин получил инструкции западных спонсоров от вернувшегося из США Навального

Блогер Алексей Навальный встретился с членом КПРФ Валерием Рашкиным сразу после возвращения из США, сообщают Nation news. Как отметили в Telegram-канале «Кремлевская прачка», основатель так называемого ФБК мог передать коммунисту инструкции от западных спонсоров.

Напомним, что Навальный улетел еще 13 октября. В Instagram он тогда написал, что направляется в Канаду, однако в действительности уехал в Нью-Йорк. Его обман раскрыли по фотографиям.

Встреча блогера и депутата состоялась в гостинице «Националь». Стоит отметить, что коммунист в 2016 году заявлял, что его партия никогда не будет сотрудничать с «белоленточниками», то есть с Навальным и его либеральным окружением. Но спустя три года он же поблагодарил основателя ФБК за «мудрый» проект «Умное голосование». Также в начале сентября в штабе детища одиозного блогера обнаружили пустые бланки для наблюдателей на выборах, в которых стояла подпись Рашкина.

Примечательно, что в УГ были предложены 45 кандидатов, 35 из которых оказались причастными к КПРФ. Часть их них все же смогла пройти в Мосгордуму, хотя в этом и нет заслуги проекта Навального. Напомним, что «Умное голосование» следовало принципу «за кого угодно, но не за «Единую Россию». По сути, это в списке стояли кандидаты, удобные блогеру, и был «выбор без выбора».