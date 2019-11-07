США в Сирии наконец открыто признались в грабеже Ближнего востока

Признание президента США Дональда Трампа в том, что американские военнослужащие пребывают на территории Сирии ради нефти, а не ради борьбы с террористами, раскрыло истинные намерения политики Вашингтона на Ближнем Востоке за последнее десятилетие.

Участие США в военных конфликтах на Ближнем Востоке очевидно указывают на стремление США завладеть нефтяными месторождениями в регионах. Ущемляя независимость ближневосточных регионов, в сущности нахально воруя нефтяные запасы другого государства, США грубо нарушают нормы международного права.

Обогащаясь нефтяными ресурсами Ближнего Востока, США ставят целью не только наживиться, но и повлиять на цены мирового рынка.

Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, в интервью ФАН объяснил, как связано пребывание США на Ближнем Востоке с нефтью. Он напомнил про теракт 11 сент ября 2011 года, когда США вторглись в Афганистан, затем в Ирак и добились свержения Саддама Хусейна.

"Вероятно, американцы хотели захватить иракскую нефть и поставлять ее себе. Но есть и более правдоподобная версия о том, что США планировали блокировать нефтяную отрасль и повысить благодаря этому цены на нефть на мировом рынке, чтобы не дать получить большие объемы иракской нефти Китаю", - объясняет эксперт.

Юшков считает, что в те годы цены на нефть были более непосильными для китайкой экономики, чем для американской, не говоря уже про наши дни. Именно поэтому некоторые эксперты считают, что США проникли на территорию Ирака именно с целью остановить активную в то время нефтедобычу.

На территории Ливии свержение Муаммара Каддафи было инициативой Европы, Америка к конфликту подключилась позже. Однако американцам было выгодно ликвидировать ливийские ресурсы с мирового рынка, считает Юшков.

Эксперт обращает внимание, что в то время Ливия активно сотрудничала с китайским рынком, поэтому США было выгодно лишить Китай еще одного источника ресурсов посредством Ливии.

В настоящий момент, беря во внимание признание Дональда Трампа, США ворует нефть в сирийских регионах, переправляет ее через Турцию, а затем продает по заниженным ценам.

"По сути, США сейчас ведут себя так же, как террористы. Они совершают международное преступление, добывая и вывозя нефть с территории Сирии. Это мародерство, которое относится к военным преступлениям. В свое время за это судили фашистов", - заявляет Юшков.

Минобороны РФ довело до всеобщего сведения свидетельства незаконной нефтедобычи американцами на территории Сирии. МИД РФ считает действия США преступлением международного масштаба. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к генсекретарю ООН Антонио Гуттеришу с просьбой осудить преступные действия США.