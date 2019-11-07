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20:52   7 Ноября 2019
Весь мир

«Альтернатива для Германии» намерена защитить «Северный поток - 2» от США

«Альтернатива для Германии» намерена защитить «Северный поток - 2» от США

«Альтернатива для Германии» подготовила законопроект о защите немецких компаний, связанных со строительством  газопровода  «Северный поток - 2» от санкций США.  Об этом рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт телеканалу "360".

«Есть реальная угроза со стороны США, что немецкие фирмы, задействованные в «Северном потоке 2» включат в санкционный список. В принципе, такие фирмы уже есть», — заявляет Гердт.

По словам Герда, законопроект защитит не только интересы Германии, но и энергетическую безопасность всей Европы.

Суть законопроекта: предприятия, внесенные в санкционный список США, должны получать льготные кредиты и поддержку немецкого правительства выделить.

Исходя из своего опыта, Вальдемар Гердт почти уверен, что законопроект не одобрят, однако депутат продолжит поднимать этот вопрос.

На прошлой неделе Дания — последняя из стран Северной Европы — согласовала проект по прокладке двух труб газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря. Он соединит Россию и Германию. Против проекта активно выступают Украина, Польша и США. Последние заинтересованы в том, чтобы продвигать в Европу свой сжиженный газ.

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Автор: Алина Бранцевич
#газ #новости #весь мир

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