Уехать из Москвы в Крым на поезде можно будет за 2966 рублей
Стоимость билета из Москвы в Крым составит от 2966 рублей. Об этом сообщил представитель российской частной компании «Гранд Сервис Экспресс». Из Санкт-Петербурга в Симферополь можно будет уехать за 3500 рублей, сообщил перевозчик телеканалу "360".
Время в пути займет менее двух суток.
Первый пассажирский поезд по железнодорожной части Крымского моста пройдет 25 декабря:"Состав "Таврия" отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времни, 2741 километр поезд пройдет за 43,5 часа", - рассказывает перевозчик.
Цена на билеты будет зависеть от сезона и спроса. Билеты поступят в продажу в пятницу, 8 ноября.
Запуск пассажирских поездов по Крымскому мосту запланировано на конец 2019 года. Грузовых - на первую половину следующего года. Планируется, что в сутки по мосту смогут проезжать восемь пар поездов в сутки по 11 направлениям из материка. В дальнейшем лимит увеличат до 45 пассажирских и 20 грузовых составов.