Уехать из Москвы в Крым на поезде можно будет за 2966 рублей

Стоимость билета из Москвы в Крым составит от 2966 рублей. Об этом сообщил представитель российской частной компании «Гранд Сервис Экспресс». Из Санкт-Петербурга в Симферополь можно будет уехать за 3500 рублей, сообщил перевозчик телеканалу "360".

Время в пути займет менее двух суток.

Первый пассажирский поезд по железнодорожной части Крымского моста пройдет 25 декабря:"Состав "Таврия" отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времни, 2741 километр поезд пройдет за 43,5 часа", - рассказывает перевозчик.

Цена на билеты будет зависеть от сезона и спроса. Билеты поступят в продажу в пятницу, 8 ноября.