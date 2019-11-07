СМИ подсчитали, сколько лет тюрьмы грозит Навальному и его либеральным «друзьям»

Имена российской «оппозиции» в последнее время все чаще мелькают в связке со словосочетанием «уголовное дело». Сотрудники «Федерального агентства новостей» выяснили, на сколько и по какой статье могут попасть в тюрьму самые яркие либеральные деятели.

Своеобразный рейтинг начинается с основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Вообще, на его веку много преступлений, более того, он уже имеет судимость. Однако сейчас нас интересует уголовная статья «Легализация (отмывание) денежных средств».

В августе этого года Следственный комитет открыл уголовное дело о финансовых операциях, в которых использовались полученные преступным путем деньги. По материалам следствия, в период с 2016 по 2018 год причастные к детищу одиозного блогера люди получили от третьих лиц крупную сумму, которую через банкоматы вносили на расчетные счета.

Согласно законодательству, нарушившим эту статью людям грозит до семи лет лишения свободы, а также выплата штрафа.

По той же статье может попасть в тюрьму Леонид Волков — правая рука Навального и руководитель его предвыборной компании. Следствие считает, что полученные сотрудниками ФБК средства могли легализоваться через фонды соратника блогера, в частности через «Пятое время года».

Юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь подозревают в незаконном финансировании избирательной кампании в Московскую городскую думу, которая оказалась более чем провальной. В Уголовном кодексе России соответствующая статья носит название «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума», а наказание составляет до двух лет лишения свободы.

Глава Совета депутатов муниципального округа Красносельский в Москве Илья Яшин, который также выступал организаторам незаконных митингов летом в столице, организовывал дорогостоящие «праздники» за счет бюджета. Напомним, что в октябре прошло мероприятие в честь Дня района, о котором никому не сказали. Это потянет на «Присвоение или растрату» со сроком заключения до шести лет и штрафом.

Сын «мусорного короля» Дмитрий Гудков, семья которого в расследовании ФАН была уличена во множестве махинаций, может получить наказание за целых две уголовных статьи: «Уклонение от уплаты налогов» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Суммарный срок отбывания в местах «не столь отдаленных» составляет девять лет.

Наконец, лидер «Либертарианской партии» Михаил Светов, выступающий за снижение возраста сексуального согласия и подозревающийся в педофилии. В августе Роскомнадзор внес Instagram-страницу либертарианца в список запрещенной в России информации из-за детской порнографии. Также он проходит по делу по статье «Развратные действия», где срок тюремного заключения — до трех лет.

Юрист и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло считает, что всех этих представителей лжеоппозиции спокойно можно привлечь к ответственности, причем не по административной статье, а по уголовной.

«Безусловно, все они замараны… Туда [в «оппозиционные» ряды] в основном идут люди, которые в чем-то незаконном были замешаны, либо нестандартной сексуальной ориентации, либо употребляющие наркотики», — пояснил он в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Общественник напомнил, что в рядах петербургской ячейке движения «Весна» много личностей с наклонностями педофила. Правоохранители изымали пленку, на которой былы зафиксированные сексуальные отношения подростков, младше 16 лет. Напомним, что в России возраст сексуального согласия — именно 16 лет.

Вместе с тем, Ремесло не исключает, что Навальный и Ко даже после судебных разбирательств смогут выйти сухими из воды. Однако скандалы сильно подпортят их репутацию, что, уверен общественник, очень негативно отразится на репутации и популярности «оппозиции».