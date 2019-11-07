Превышение санитарно-гигиенических нормативов загрязнения воздуха в 2018 году отметили в 89 процентах российских городов. Однако в целом качество воздуха в российских городах за последние пять лет улучшилось. Об этом сообщил представитель Государственной геофизической обсерватории имени Воейкова (структурное подразделение Росгидромета).

Самый пыльный город — Махачкала, там средний уровень запыленности превышает норму более чем в четыре раза. В 46 городах степень загрязнения воздуха по комплексу показателей высокая и очень высокая.

Наихудшее качество воздуха зафиксировали в Абакане, Ангарске, Барнауле, Красноярске, Норильске, Улан-Удэ, Чите. При этом в стране все равно постепенно улучшается качество воздуха. За пятилетний период 2014–2018 годов в основном уменьшается среднее значение концентраций основных загрязняющих веществ.