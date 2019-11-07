«Аэроэкспресс» поддержит Премию «Время инноваций - 2019» в Баку

Российская транспортная компания «Аэроэкспресс» выступит партнером IX ежегодной Премии «Время инноваций», которая вручается за лучшие проекты и проекты по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.

Номинац ия «Путешествие в 1 клик», учрежденная компанией «Аэроэкспресс», призвана выявить лучшую онлайн-платформу для планирования путешествий.

Победитель будет определяться по следующим критериям:

инновационный подход к развитию цифровых каналов;

наличие возможности оплаты дополнительных сервисов бонусами программы лояльности;

наличие партнерских программ с финансовыми организациями;

персонализированное предложение для корпоративных клиентов.

«Для нас давно стало привычным, что бронировать отель или авиабилеты мы можем онлайн. Но помимо этого, путешествие состоит еще из множества деталей, которые требуют заблаговременного планирования: трансфер в аэропорт, страховка, экскурсии и многое другое. Возможность приобрести сразу несколько сервисов в рамках одной онлайн-платформы — это отличный способ не только сэкономить время, но и не забыть ничего важного в предстоящей поездке. Поэтому мы решили выделить самую удобную цифровую площадку для планирования путешествий, с наиболее полным, комплексным предложением для своих клиентов», — объяснила назначение специальной номинации заместитель генерального директора компании «Аэроэкспресс» Яна Шеметова.

Премия «Время инноваций» проходит с 2011 года с целью выявления и поощрения лучших инновационных проектов и стимулирования компаний к поиску различных инновационных альтернатив.

В состав Экспертного совета премии входят представители крупного бизнеса, органов власти, профессиональных и общественных объединений.

Заявки на участие в номинации «Путешествие в 1 клик» принимаются до 29 ноября 2019 года.

Официальный сайт Премии и Форума «Время инноваций» - http://novpro.org/

ИА «Политика Сегодня» — информационный партнер конкурса.