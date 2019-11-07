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19:01   7 Ноября 2019
Весь мир

Эксперт назвал позором для израильской армии потерю ракеты в Сирии

Эксперт назвал позором для израильской армии потерю ракеты в Сирии

Израильская армия, «потеряв» на сирийской территории ракету «Праща Давида» (David’s Sling), сделала настоящий подарок РФ, в распоряжении которой и оказался снаряд. Об этом в комментарии «ПолитРоссии» заявил военный эксперт Владимир Орлов.

По информации портала The Jerusalem Post, летом 2018 года данный снаряд в результате технического сбоя упал на территории Сирии. Ракету обнаружили местные военные, которые и передали «Праща Давида» российской стороне. При этом отметили, что ракету выпустили для перехвата целей, движущихся с территории САР, но снаряд не разорвался в воздухе и упал на землю.

«Скажу просто: это позор. Настоящий позор для израильской армии. Очевидно, они сильно увлеклись преступными бомбардировками Сирии, раз допустили такую оплошность», — считает эксперт.

По его словам, нельзя не отметить, что образец «Пращи Давида» интересует всех разработчиков российского вооружения. Ведь любое оружие противника, новое или старое, всегда интересует военно-промышленный комплекс РФ. И здесь даже не стоит вопрос, лучше иностранные образцы отечественных или хуже.

«Интерес представляют непосредственно технико-технологические решения, которые используют проектировщики иностранного вооружения», — резюмировал Владимир Орлов.

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Автор: Анатолий Кубарев

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